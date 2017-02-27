النصر يبدأ تحضيراته للفيصلي

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الرياض- البلاد

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر أمس، تدريباته على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود – يرحمه الله ؛ استعداداً لمباراته مساء الجمعة أمام الفيصلي، والتي تجمع الفريقين على استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، ضمن منافسات الدوري،

وجاءت البداية باجتماع للمدرب باتريس كارتيرون مع اللاعبين بيّن فيه برنامجه للأيام القادمة، ثم سلم مهاجم الفريق نايف هزازي جائزة أفضل لاعب في مباراة النصر والنهضة، والتي حصل عليها بحسب تصويت جماهير النصر، عبر حساب نادي النصر الرسمي في تويتر، والمقدمة من تطبيق النصر،

انطلق بعدها التمرين بجوانب لياقية متنوعة، طبق بعدها اللاعبون عددا، من الجمل التكتيكية، ثم قسم الفريق لثلاث مجموعات؛ مجموعتان تلعب مناورة كروية على نصف الملعب في حين تؤدي المجموعة الثالثة تمارين تقوية باستخدام الأحمال وكرات التوازن، وتتبادل المجموعات الثلاث الأدوار فيما بينها حتى نهاية التدريب .

في حين بدأ أحمد الفريدي، وشايع شراحيلي تدريباتهما اللياقية بالجري حول الملعب . وستكون تدريبات الفريق مغلقة حتى موعد المباراة.