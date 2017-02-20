النصر يبدأ تحضيراته للنهضة

شارك عبر واتساب

الرياض- البلاد

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر تدريباته اليومية على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود – يرحمه الله – استعداداً لمباراته مساء الخميس القادم أمام النهضة بالدمام، وذلك ضمن دور الستة عشر لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين،

وجاءت البداية باجتماع للمدرب باتريس كارتيرون مع اللاعبين بيّن فيه برنامجه للأيام القادمة، ثم سلم لحارس المرمى وليد عبدالله جائزة أفضل لاعب في مباراة النصر والأهلي، وذلك بحسب تصويت جماهير النصر عبر حساب نادي النصر الرسمي في تويتر، والمقدمة من تطبيق النصر،

انطلق بعدها التمرين بجوانب لياقية متنوعة اشتملت على جري حول الملعب، وتدريبات بالحواجز وكرات التوازن ،قسم بعدها اللاعبين لمجموعتين، طبقوا فيها جوانب تكتيكية، من بينها تدريب يعتمد على التركيز واستثمار الفرص من خلال الدقة في التمريرات القصيرة، والتمركز الجيد، واختتم التدريب بتمارين إطالة .

وبعد نهاية التدريب التقى رئيس النادي الأمير فيصل بن تركي بن ناصر بالمدرب واللاعبين.