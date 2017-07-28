النصر يتدرب على فترتين استعدادا للزمالك

الإسكندرية- البلاد

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر تدريباته أمس، على فترتين؛ حيث خصص المدرب ريكاردو غوميز الفترة الصباحية للاعبين، الذين لم يشاركوا كأساسيين في مباراة الفريق أمام اتحاد الفتح المغربي، وجاءت تدريباتهم في صالة الحديد بالفندق، واشتملت على تمارين تقوية ولياقة. توجهوا بعدها للمسبح .

وفي الفترة المسائية أوعز المدرب للاعبين الذين شاركوا بالمباراة بالتوجه لصالة الحديد بالفندق؛ حيث اكتفوا بتمارين لياقة وتقوية، في حين أجرى لبقية اللاعبين تدريبات على استاد حرس الحدود، اشتملت على تمارين لياقية متنوعة، طبق بعدها اللاعبون عددا من الجمل التكتيكية، أعقبها مناورة كروية على نصف الملعب، وفي ختام التدريب طالب اللاعبين بالجري حول الملعب بسرعات مختلفة.

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