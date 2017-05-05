النصر يجدد لأيالا بسبب العقوبات
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جدة- البلاد
باتت الإدارة النصراوية تفكر في تجديد عقد البارغوياني فيكتور أيالا لموسم آخر، بعد أن ساهم، في قيادة الفريق النصراوي لحصد العديد من النقاط بقذائفه الصاروخية هذا الموسم وبحسب مصادر، فإن إدارة النصر عقب صدور قرار الاتحاد السعودي بحرمان الفريق من التسجيل خلال الفترة القادمة، أصبحت تفكر جدياً في تجديد عقود محترفيها الأجانب، وبشكل خاص الثنائي البرازيلي برونو أوفيني، والبارجواني أيالا، في حين تنتظر محاولتها نقض قرار الاتحاد السعودي، قبل أن تضطر للتجديد مع الثنائي الكرواتي إيفان تومتشاك، ومواطنه مارين توماسوف.
التصنيف: الرياضة
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