العدد 21811 11 يناير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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النصر يجدد لزوران

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النصر يجدد لزوران
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الرياض- البلاد

أصدرت إدارة نادي النصر بياناً تعلن فيه تجديد الثقة في الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، لتغلق باب التكهنات حول مصير الكرواتي زوران ماميتش.

وجاء بالبيان، أن إدارة نادي النصر اتخذت قرارها بالتجديد للجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالكامل؛ بحثاً عن استقرار الفريق في الفترة المقبلة، ولخلق بيئة عمل مناسبة للجهاز الفني، ومنحه الفرصة للتخطيط من أجل المرحلة القادمة.

وبحسب البيان فإنه جاري التنسيق مع زوران ماميتش؛ من أجل وضع التفاصيل القانونية واستكمال إجراءات التعاقد.

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التصنيف: الرياضة

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