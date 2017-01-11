النصر يجدد لزوران

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الرياض- البلاد

أصدرت إدارة نادي النصر بياناً تعلن فيه تجديد الثقة في الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، لتغلق باب التكهنات حول مصير الكرواتي زوران ماميتش.

وجاء بالبيان، أن إدارة نادي النصر اتخذت قرارها بالتجديد للجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالكامل؛ بحثاً عن استقرار الفريق في الفترة المقبلة، ولخلق بيئة عمل مناسبة للجهاز الفني، ومنحه الفرصة للتخطيط من أجل المرحلة القادمة.

وبحسب البيان فإنه جاري التنسيق مع زوران ماميتش؛ من أجل وضع التفاصيل القانونية واستكمال إجراءات التعاقد.