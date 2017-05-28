النصر يحدد سعر إيالا

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الرياض- البلاد

حدد نادي النصر مبلغ مليون و 500 ألف دولار، لبيع اللاعب البارجوياني فيكتور أيالا. من جهته، أكد اللاعب في تصريحات، أن إدارة النصر تود بيع عقده، وهو لا يرغب في البقاء مع الفريق في الموسم المقبل، موضحا أن قرار عدم استمراره مع الفريق جاء بطلب من زوجته، التي اتخذت قراراً نهائياً بعدم عودته للنصر. وأوضح أيالا أنه تلقى رسالة عبر البريد الإلكتروني الخاص به، توضح فيها إدارة النادي الأصفر، أنها ستقوم بدفع رواتبه المتأخرة كاملة. وكانت إدارة نادي النصر تلقت عرضين من ناديين؛ أحدهما مكسيكي، والآخر أوروجوياني، لطلب التعاقد مع اللاعب أيالا.