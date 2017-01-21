النصر يحقق مع أيالا

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الرياض- البلاد

فتحت إدارة نادي النصر تحقيقاً رسمياً مع اللاعب فيكتور أيالا لمعرفة سبب انقطاعه عن التدريبات في الفترة الماضية.

وقالت تقارير: إن إدارة النصر قدمت تساؤلاً رسمياً للاعب فيكتور أيالا الذي دار حوله كثير من الجدل في الفترة الماضية، عن سر غيابه عن الفريق، وتجاوزه المدة المسموحة من الإجازة التي تم منحها له، على الرغم من عدم وجود عوائق تمنعه من العودة من بلاده للانخراط في التدريبات مع زملائه في الفريق. وكشفت التقارير أن إدارة العالمي منحت اللاعب مهلة حتى أمس للإجابة على هذا التساؤل بأسباب مقنعة.

وكان اللاعب فيكتور أيالا قد أثار جدلاً عندما تجاوز مدة الإجازة التي منحتها له إدارة النصر بعد انتهاء منافسات الدور الأول من الدوري، وسط أنباء قوية بعدم عودته؛ نظراً لخلافات عائلية حول الإقامة في الرياض قبل أن يعود أول أمس، ويواجه العقوبات التي نصت عليها اللائحة، بحسب ما ذكر مسؤولون نصراويون.