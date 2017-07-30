النصر يخسر من الزمالك… والفتح الرباطي يتعادل مع العهد ويصعد

الإسكندرية- البلاد

حقق فريق الزمالك فوزًا معنويًا على فريق النصر، بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية بالبطولة العربية. أحرز هدفي الزمالك حازم إمام ،ومحمود حمدي الونش في الدقيقة الأولى من عمر اللقاء و37، بينما أحرز لفريق النصر ليوناردو بيريرا في الدقيقة 12. وبهذه النتيجة، يودع الفريقان منافسات البطولة العربية، بعدما تم حسم الفرق الأربعة، التي تأهلت لنصف النهائي وهي: “الترجي التونسي – والفيصلي الأردني – والفتح الرباطي – والأهلي المصري”، وكانت المباراة الأولى قد انتهت بتعادل الفتح الرباطي المغربي مع نظيره النجمة اللبناني1/1 ، ليصعد الفتح لنصف النهائي، متفوقا بالأهداف عن العهد الذي قدم أداء راقيا في كل مبارياته.

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