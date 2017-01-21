النصر يخشى الفيحاء.. والفتح يواجه الوطني والرائد في مهمة الجبلين والخليج في اختبار العين

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تقديم – احمد الياس

تختتم مساء اليوم منافسات الدور (٣٢) من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين باقامة أربع مباريات يلتقي خلالها فريق النصر منافسهة فريق الفيحاء على استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز ويلتقي فريق الفتح بنظيره فريق الوطني على ملعب مدينة إستاد الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بمحافظة الأحساء ويستضيف فريق الرائد نظيره فريق الجبلين على ملعب استاد مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية ببريدة ويلتقي فريق الخليج منافسه فريق العين على ملعب مدينة الامير سعود بن جلوي الرياضية بالراكة.

النصر × الفيحاء

يواجه فريق النصر منافسه فريق الفيحاء على ملعب إستاد الأمير فيصل بن فهد بالملز في مباراة تنطلق الساعة (6,10) مساءَ ويعتمد الكرواتي زوران مدرب النصر على اللاعبين عمر هوساوي وخالد الغامدي وإبراهيم غالب واللاعبين الشباب القادمين بقوة سامي النجعي وعبدالرحمن الدوسري ويحيى الشهري في حال مشاركته وأحمد الفريدي وفي المهاجم اللاعب حسن الراهب ، وفي الطرف الآخر يلعب فريق الفيحاء المباراة الصعبة على أمل الحضور الفني المشرف أمام وصيف النسخة الماضية من البطولة وسيعتمد الحبيب بن رمضان مدرب فريق الفيحاء على اللاعبين عبدالكريم الجرادة وعبدالاله الفهد وصانع الألعاب إبراهيم الشهري وبكر فلاته وفي الهجوم محمد المنقاش .

الفتح × الوطني

يلتقي فريق الفتح بنظيره فريق الوطني على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بمحافظة الأحساء في مواجهة تنطلق الساعة (3.20) عصراً ويلعب أصحاب الأرض والجمهور المباراة على امل تعويض جماهيره عن اخفاقات الدوري ويعتمد مدرب الفتح التونسي فتحي الجبال على اللاعبين سياف البيشي وعلي البليهي ومحمد الفهيد وأوكرا وماجد هزازي وحمدان الحمدان وتوفيق بو حيمد وجنيور في الهجوم .

وفي الطرف الاخر يسعى الناصر النفزي مدرب فريق الوطني للاعتماد على اللاعبين عبدالعزيز العنزي وماجد العطوي ومختار الشنقيطي وفي الهجوم جابر مباركي .

الرائد ×الجبلين

يستضيف فريق الرائد نظيره فريق الجبلين على ملعب استاد مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية ببريدة ويدخل الفريق المباراة وهو المرشح للفوز. ويعتمد التونسي ناصيف البياوي مدرب الفريق الرائد على اللاعبين أحمد الحبيب وجفين البيشي وسعيد المولد وحسن الشويش وفارس العياف وسلطان الشريف وسلطان السوادي وفي الهجوم على الغيني إسماعيل بانغورا ، وفي الطرف الاخر يدخل فريق الجبلين المباراة من اجل الفوز والتأهل على حساب الرائد ويركز الجبلين على اللاعبين انور العنزي ومحمد عياد ونايف موسى ووليد جيزاني

الخليج × العين

يلتقي فريق الخليج منافسه فريق العين على ملعب مدينة الامير سعود بن جلوي الرياضية بالراكة ويدخل فريق الخليج امام الفريق الغامض ويعتمد المدرب التونسي جلال قادري على اللاعبين سادات اكواريكو وعلي الاوجامي وشافي الدوسري وطلال مجرشي، وفي الجانب الاخر يلعب فريق العين المواجهة وهو في وضع معنوي جيد بعد وصوله لهذا الدور كإنجاز كبير للفريق ويعتمد عباس نور الدين مدرب العين على اللاعبين عبدالرحمن العمري وماجد السفياني وسعد الزهراني ومحمد الشهاب.