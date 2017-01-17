النصر يركز على اللمسة الواحدة ويكثف اللياقة

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الرياض ـ البلاد

كثف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر زوران ماميتش التدريبات اللياقية والتكتيكية في تمرين الفريق مساء الأمس والذي استمر لساعتين على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود ( يرحمه الله )

وبدأ باجتماع لزوران مع اللاعبين تلا ذلك تدريبات لياقية متنوعة اشتملت على جري حول الملعب مع استخدام للحواجز وتمارين تقوية طبق بعدها اللاعبين عدد من الجمل التكتيكية على الجانبين الدفاعي والهجومي واختتم التدريب بمناورة كروية على نصف الملعب تعتمد على اللعب من لمسة واحدة والتحرك بدون كرة .

وواصل عبدالعزيز الجبرين تدريباته التأهيلية بالجري الخفيف . هذا وقد منح المدير الفني للفريق اللاعبين راحة عن مران اليوم.