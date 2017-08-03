النصر يستأنف تحضيراته لجميل

الرياض- البلاد

استأنف فريق النصر تدريباته اليومية على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود – يرحمه الله – وجاءت البداية باجتماع للمدرب ريكاردو غوميز مع اللاعبين، أعقب ذلك جري حول الملعب، و تمارين لياقية متنوعة باستخدام الحواجز. بعدها طبق اللاعبون عددا من الجمل الفنية، التي تعتمد على التمريرات البينية، واللعب من لمسة واحدة. واكتفى اللاعب سعد لكرو بالتواجد في العيادة الطبية، وقد وقع رسميا في كشوفات الفريق الأولمبي لكرة القدم بنادي النصر اللاعب ياسر عيسى صفحي من مواليد 98، وذلك بعد أن أنهت إدارة النادي إجراءات انتقاله من نادي الثقبة.من ناحية أخرى، أعلنت إدارة الكرة، 5 شروط؛ من أجل تنظيم العمل الإعلامي للموسم الرياضي الجديد. على النحو الآتي: عدم إجراء أي حوارات صحفية مع اللاعبين أو الأجهزة الفنية والإدارية والطبية طوال منافسات الموسم، والاكتفاء بالمؤتمرات الصحفية التي تعقد قبل وبعد المباريات واللقاءات التلفزيونية التي يفرضها نظام دوري المحترفين.

– في التدريبات المفتوحة سيكون تواجد الإعلاميين بالمكان المخصص لهم في الملعب، ومن ثم بالمركز الإعلامي.

– السماح لمصوري الصحف الرسمية ممن يحملون بطاقات الهيئة العامة للرياضة أو رابطة المحترفين والقنوات التلفزيونية، بالدخول لأرض الملعب لمدة 20 دقيقة، من بداية التمارين المفتوحة فقط، على أن يغادروا بعد نهاية الوقت المخصص لهم مباشرة.

ـ – عدم السماح بالتواجد في الممرات الخاصة بمواقف سيارات اللاعبين، وأمام غرفة الملابس والممرات المؤدية للإدارة العامة لكرة القدم.

ـ -يمنع بتاتا تصوير أي “سنابات” تتعلق بتدريبات الفريق، أو في أماكن التواجد في المعسكرات التي تسبق المباريات.

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