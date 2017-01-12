النصر يستأنف تدريباته بعد الراحة

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الرياض- البلاد

استأنف لاعبو فريق النصر تدريباتهم على ملعب أكاديمية النصر الرياضية، بعد أن تمتع اللاعبون براحة خلال الأيام الماضية. وجاءت البداية باجتماع للمدير الفني زوران ماميتش مع اللاعبين بيّن فيه برنامجه للأيام القادمة.

وخصص زوران تدريب الأمس بالكامل للجوانب اللياقية المتنوعة، التي شهدت مشاركة اللاعب عوض خميس واللاعب مصعب العتيبي. من جانب آخر وصل للرياض المحترفان برونو وإيفان بعد أن حالت ظروف الطيران دون وصولهما أمس الأول في حين يصل بداية الأسبوع القادم اللاعب فيكتور إيالا بعد أن تأخر وصوله؛ بسبب إنهاء إجراءات دخول عائلته للمملكة. وفي الوقت ذاته يتواجد خمسة من نجوم الفريق في معسكر المنتخب الأول هم (عمر هوساوي وسامي النجعي وعبدالرحمن الدوسري ويحيى الشهري ومحمد السهلاوي)، بينما يتمتع الحارس عبدالله العنزي بإجازة بمناسبة زواجه تمتد حتى منتصف الأسبوع القادم.