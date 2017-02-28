النصر يستعد للتوقيع مع شركة عالمية

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الرياض- البلاد

غادر العاصمة الرياض أمس، متوجها إلى لندن وفد من مجلس إدارة نادي النصر، برئاسة الأمير فيصل بن تركي، لتوقيع عقد مع إحدى الشركات الكبرى في أوروبا يوم الجمعة المقبل، والتي ستقوم بالالتزام بتأمين أطقم ملابس فرق النادي لكرة القدم من البراعم، مرورا بالناشئين والشباب والفريقين الأولمبي والأول، بعقد يمتد لـ5 مواسم قادمة.

وترتبط هذه الشركة بشراكة مع نادي ليفربول، ويتميز العقد مع النصر بعدة مزايا، أبرزها خوض النصر مباراة ودية مع الريدز؛ بحسب برنامج النادي الإنجليزي. وستقدم الشركة 5 رحلات مجانية للجماهير، يتم الترتيب لها مع نادي النصر لحضور إحدى مباريات ليفربول؛ بهدف الترويج اسم الشركة.

وحسب وسائل إعلام محلية فإن هذه الشركة ستقدم مكافأة مالية للنصر بواقع مليون ريال عن كل بطولة يحققها الفريق، كما ستضمن هذه الشركة بيع قمصان الفريق الأصفر في المحلات الكبرى في دول الخليج والدول العربية ودول أوروبا، فضلا عن أن البداية لترويج ملابس النادي من خلال المتجر في موقعه الرئيسي بالرياض.