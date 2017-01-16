النصر يستعد للفيحاء بمناورة .. والجبرين يواصل برنامجه العلاجي

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الرياض ـ البلاد

اجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مساء أمس تدريباته على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود ( يرحمه الله ) استعداداً لمباراة الفيحاء ضمن دور ( 32 ) لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين والتي ستجمع الفريقين مساء السبت على استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز

وجاءت البداية باجتماع للمدير الفني زوران ماميتش مع اللاعبين تلا ذلك تدريبات لياقية متنوعة قسم بعدها الفريق لمجموعتين المجموعة الأولى تطبق تكتيك هجومي يعتمد على المراوغة والتسديد في حين تؤدي المجموعة الثانية تمارين تقوية

بعدها قام اللاعبين بالجري حول الملعب بسرعات مختلفة ثم لعبوا مناورة كروية تعتمد على اللعب في المساحات الضيقة ومن لمسة واحدة وكان حراس المرمى قد خضعوا لتمارين مكثفة تحت اشراف مدرب الحراس ابراهيموفيتش .

في حين واصل عبدالعزيز الجبرين برنامجه التأهيلي بالملعب من خلال الصعود الى اعلى المدرج ثم النزول في حين تواجد شايع شراحيلي بالعيادة الطبية بسبب تعرضه لانفلونزا .من جانب أخر يتمتع نجوم المنتخب براحة على ان ينضموا لتدريبات الفريق مساء الاربعاء.