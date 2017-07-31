النصر يسعى لضم نجم الفتح المغربي

الرياض- البلاد

أبدى الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر، رضاه عن المستوى الذي ظهر به الفريق في البطولة العربية، وأنها ضمن خطة إعداده قبل بداية الموسم الرياضي. وأرجع رئيس النصر عدم ظهور الفريق بالشكل المثالي إلى عدة أسباب؛ أهمها تأخر وصول اللاعبين الدوليين، بعد مشاركتهم مع المنتخب، إضافة إلى إلغاء بعض المباريات الودية خلال معسكر تركيا؛ بسبب الضباب. وأثنى الأمير فيصل بن تركي على عمل المدرب غوميز مؤكداً أن الفريق تحت قيادته سيكون جاهزاً في بداية الموسم، من ناحية أخرى، أكد محمد فوزير، لاعب فتح الرباط المغربي، أن التفاوض بشأن انتقاله إلى النصر، ما زال قائمًا. وأشار النجم المغربي، إلى أن التفاوض “لا يزال في طور البداية”. وأضاف: “ما زلنــا في بدايــة المفاوضات، وفي حال الاتفاق على كافة الأمور، أتشرف بانضمامي إلى نادٍ كبيرٍ مثل النصر”. ويرى البرازيلي ريكاردو جوميز مدرب النصر، أن اللاعب المغربي فوزير يتمتع بخصائص ملائمة لأسلوبه التكتيكي داخل المستطيل الأخضر، ويجيد فوزير اللعب صانع ألعاب، ومهاجمًا ثانيًا، إضافة إلى إمكانية اللعب جناحًا، ويتمتع بحس تهديفي عالٍ.

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