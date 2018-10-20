النصر يعزز صدارته وتألق التعاون والفتح وتعادل الاتحاد وأحد

متابعة- محمود العوضي

واصل فريق النصر، صدارته لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد تغلبه على فريق الباطن بنتيجة 2-0 في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب نادي الباطن، وذلك ضمن الجولة السادسة من الدوري.

فاستمر النصر أولاً بـ18 نقطة، وجاء الباطن في المركز الثالث عشر بأربع نقاط. فرض النصر سيطرته على مجريات الشوط الأول، وافتتح أهدافه في اللقاء عند الدقيقة الرابعة إثر كرة ثابتة، نفذها جوليانو، وخلصها مدافع الباطن لوكاس بالخطأ في مرماه.

وفي الشوط الثاني واصل النصر سيطرته على المباراة، وأحرز عبدالرزاق حمدالله الهدف الثاني للنصر عند الدقيقة الـ63؛ ليعزز من تقدُّم فريقه بعد تلقيه تمريرة عكسية داخل المنطقة؛ ليسكنها الشباك بقدمه. وفي نفس الجولة، اكتسح فريق التعاون نظيره الفيصلي بأربعة أهداف مقابل هدف على ملعب مدينة الملك سلمان بمدينة المجمعة. وبذلك رفع التعاون رصيده إلى تسع نقاط، فيما تجمد رصيد الفيصلي عند أربع نقاط.

تقدم التعاون عن طريق هيلدون بعد مُضي 15 دقيقة من بداية المواجهة، ولم تمضِ سوى أربع دقائق حتى استطاع الفيصلي تعديل النتيجة عند الدقيقة الـ19 عن طريق روجيريو كوتينهو. وبعد دقيقتين تمكَّن فريق التعاون من التقدم مجددًا عن طريق مهاجمه تاومبا، وتحديدًا عند الدقيقة الـ21. وفي الشوط الثاني استمر تفوق التعاون، وسيطرته على مجريات اللقاء.

وتمكن التعاون من إضافة الهدف الثالث عن طريق هيلدون مع الدقيقة الـ57.ثم أطلق ربيع سفياني رصاصة الرحمة بتسجيله الهدف الرابع لفريقه التعاون عند الدقيقة الـ69 من زمن المواجهة.وفي بريدة، أكد فريق الفتح صحوته ؛ بعدما دك شباك الرائد بثلاثية نظيفة، سجلها محمد الفهيد من خطأ الدفاع الرائدي، وفي الشوط الثاني سيطر الرائد على الكرة، وسط تكتل دفاعي فتحاوي مع الاعتماد على الهجمات المرتدة، وفي أواخر الشوط الثاني استغل الفتح التقدم الهجومي لفريق الفتح، ثم تمكن محمد المجحد من تسجيل الهدف الثالث لفريقه.

وبهذا صعد فريق الفتح للمركز السادس في سلم الترتيب برصيد 9 نقاط، فيما تجمد رصيد الرائد عند 8 نقاط بالمركز العاشر.

وفي آخر لقاءات أمس ، خيب فريق الاتحاد آمل جماهيره الوفية التي امتلأت بها مدرجات ملعب الجوهرة ؛ بعدما اكتفى بالتعادل مع ضيفه فريق أحد بهدف لكل فريق .سجل لوكاس ريبامار الهدف الأول لفريق أحد في الدقيقة 68. ولكن الفرحة لم تدم كثيرًا؛ إذ تعادل واندرسون فالديفيا في الدقيقة 72. حاول بعدها الاتحاد تسجديل الهدف الثاني، ولكن دون جدوى؛ ليظل موقف الفريقين كما هو في مؤخرة الترتيب.