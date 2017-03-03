النصر يغلق قضية اللاعب الكولومبي أرماندو ويلا

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الرياض- البلاد

أعلن نادي النصر السعودي أمس، أنه أغلق بشكل نهائي ملف قضية اللاعب الكولومبي أرماندو ويلا، والتي كانت إحدى القضايا المرفوعة ضد النادي أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

وذكر نادي النصر على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر : تكفل عضو هيئة أعضاء الشرف المهندس شرف الحريري بتغطية مبلغ هذه القضية.

وكان النصر السعودي تعاقد في يناير 2015- وخلال فترة الانتقالات الشتوية وقتها- مع اللاعب الكولومبي أرماندو ويلا، بنظام الإعارة، إلا أن اللاعب لم يحظ برضا النصراويين، فتقرر إنهاء عقده نهاية الموسم آنذاك،

وتبقت له بعض المستحقات المالية ، ما دفعه إلى اللجوء للاتحاد الدولي لكرة القدم للحصول عليها. وشارك أرماندو ويلا في ثماني مباريات بالدوري ، وسجل أربعة أهداف، وحضر في أربع مواجهات بالبطولة الآسيوية، ولكنه لم يسجل، وأحرز هدفًا ضد أهلي جدة في نصف نهائي كأس ولي العهد.