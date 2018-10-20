النصر يفوز على الشباب في ختام الجولة الأولى لدوري البراعم تحت 13 عامًا

اختتمت اليوم السبت الجولة الأولى من دوري البراعم تحت 13 عامًا بإقامة مباراة وحيدة جمعت الشباب والنصر على ملعب نادي الشباب.

وحقق النصر فوزًا بهدفين مقابل لا شيء ليحصد أول 3 نقاط له متساويًا مع الهلال والأهلي ولكل منهما 3 نقاط.

وكان دوري البراعم تحت 13 عامًا انطلق أمس الجمعة بإقامة 3 مباريات لحساب الجولة الأولى جمعت القادسية مع الفتح، والاتفاق مع الاتحاد، والأهلي مع الفتح.

وحقق الهلال فوزًا على مضيفه القادسية بنتيجة 5-0 ليحصد أول 3 نقاط يعتلي بها صدارة الترتيب بفارق الأهداف عن الأهلي الذي حقق فوزاً على الفتح بنتيجة 2-0.

وعلى ملعبه في الدمام، تعادل الاتفاق بدون أهداف أمام الاتحاد ليحصد كلا الفريقين أول نقطة له.