الرياضة

النصر يفوز على الشباب في ختام الجولة الأولى لدوري البراعم تحت 13 عامًا

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time8 / صفر / 1440 هـ      20 أكتوبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
اختتمت اليوم السبت الجولة الأولى من دوري البراعم تحت 13 عامًا بإقامة مباراة وحيدة جمعت الشباب والنصر على ملعب نادي الشباب.

وحقق النصر فوزًا بهدفين مقابل لا شيء ليحصد أول 3 نقاط له متساويًا مع الهلال والأهلي ولكل منهما 3 نقاط.

وكان دوري البراعم تحت 13 عامًا انطلق أمس الجمعة بإقامة 3 مباريات لحساب الجولة الأولى جمعت القادسية مع الفتح، والاتفاق مع الاتحاد، والأهلي مع الفتح.

وحقق الهلال فوزًا على مضيفه القادسية بنتيجة 5-0 ليحصد أول  3 نقاط يعتلي بها صدارة الترتيب بفارق الأهداف عن الأهلي الذي حقق فوزاً على الفتح بنتيجة 2-0.

وعلى ملعبه في الدمام، تعادل الاتفاق بدون أهداف أمام الاتحاد ليحصد كلا الفريقين أول نقطة له.

ibrahim

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الرجاء ادخال الاجابة الصحيحة *