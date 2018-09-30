الرياضة

تأهل لثمن نهائي كأس زايد للأندية الأبطال

النصر يكتسح الجزيرة برباعية

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time18 / محرم / 1440 هـ      30 سبتمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض- البلاد

تأهل فريق النصر إلى دور الـ 16 من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال بعد فوزه على فريق الجزيرة الإماراتي بأربعة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم مساء السبت على استاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض.

وكان الجزيرة الفريق البادئ بالتسجيل عن طريق لاعبه ليوناردو عن الدقيقة (٦) من مجريات المباراة

بينما سجل أهداف فريق النصر لاعبه يحيى الشهري عند الدقيقة (١٦) واللاعب نورالدين مرابط ، الذي سجل هدفين عند الدقيقة (٧٤) و(٨٦) ومحمد السهلاوي عند الدقيقة (٨٩)

فيما كان  فريق النصر قد تغلب أيضاً على  فريق الجزيرة الإماراتي في مباراة الذهاب الماضية بهدفين مقابل هدف، التي أقيمت مؤخراً على استاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

ibrahim

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