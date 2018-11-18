النصر يكثف اتصالاته بمدرب موناكو

الرياض-محمد العاطفي

علمت” البلاد” من مصادرها الخاصة، أن إدارة نادي النصر كثفة اتصالاتها مع المدرب البرتغالي ليوناردو جاردليم مدرب موناكو السابق خلال الأيام الماضية؛ لإقناعه بتولي دفة تدريب الأصفر العاصمي خلفاً للمقال دانيال كارينيو،

وأكدت المصادر ذاتها، أن العرض النصراوي المقدم لجاردليم بلغ ثمانية ملايين يورو، وهو مارفضه المدرب لعدم رغبته بالتدريب بالشرق الأوسط خلال الفترة الحالية، ملوحاً بأن لديه عدة عروض من الدوري الإنجليزي والأسباني، وأشارت ذات المصادر أن النصراويين استعانوا بالمدير الفني للفئات السنية البرتغالي هيلدر كريستوفاو، لإقناع ابن جلدته لتدريب النصر، ولازالت المحاولات جارية لإقناعه،

وفي ذات السياق وضعت الإدارة النصراوية عدة خيارات بديلة في حال عدم التوقيع مع جاردليم، يأتي في مقدمتها المدرب الأسباني كيكي فلوريس، والهولندي بيتر بوش وعدة أسماء أخرى.

وعلى الجانب الميداني، واصل الفريق النصراوي تدريباته اليومية، بإشراف المدرب المكلف البرتغالي هيلدر؛ حيث عمد لتدريب اليوم الكامل بحصة صباحية توجه بعدها اللاعبون لمعسكر النادي الداخلي للاستراحة، والعودة مجدداً للتدريب المسائي؛ حيث ركز خلال الحصتين على التدريبات اللياقية المتنوعة، وتطبيق عدة تمارين تكتيكية على الكرة بمشاركة المهاجمين والمدافعين، واختتمها بمناورة كروية على كامل الملعب قسم خلالها اللاعبين لمجموعتين.