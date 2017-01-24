النصر يكثف استعداده للقادسية

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الرياض- البلاد

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر تدريباته اليومية استعداداً لمباراته مساء الخميس أمام القادسية بالدمام،

وجاءت البداية باجتماع للمدير الفني زوران ماميتش مع اللاعبين، رحب فيه بالحارس عبدالله العنزي الذي عاد للتدريبات بعد انتهاء الإجازة التي منحت له بمناسبة زواجه،

كما بارك زوران لخالد الغامدي فوزه بجائزة تطبيق النادي لأفضل لاعب في مباراة الفيحاء؛ بناء على تصويت الجماهير على حساب النادي بموقع التواصل ( تويتر )، بعدها انطلقت التمارين اللياقية المتنوعة،

ثم قسم اللاعبين لمجموعتين؛ المجموعة الأولى ضمت اللاعبين الذين شاركوا في مباراة الفيحاء، حيث اكتفوا بالجري حول الملعب، ثم توجهوا للمسبح والجاكوزي،

في حين طبقت المجموعة الثانية جوانب تكتيكية، واختتموا التدريب بمناورة كروية. في حين واصل عبدالعزيز الجبرين تمارينه التأهيلية بالجري حول الملعب .

وبعد نهاية التدريب التقى الأمير فيصل بن تركي بن ناصر بالجهاز الفني واللاعبين، بحضور عضو شرف النادي منصور الثواب، والأمين العام للنادي سلمان القريني، وعضو مجلس الإدارة عبدالرحمن الدهام، ومدير عام كرة القدم المكلف الأستاذ طلال.