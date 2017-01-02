العدد 21803 03 يناير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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النصر يكسب الاتفاق بثنائية

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النصر يكسب الاتفاق بثنائية
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الرياض ـ البلاد

حقق فريق النصر فوزاً مهماً على منافسه فريق الاتفاق بهدفين نظيفين في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس على استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض وذلك لحساب الجولة 15 من منافسات دوري جميل.

وسجل أهداف النصر عن طريق البديل حسن الراهب في الدقيقتين 65 و88″. حيث جاء الهدف الأول عندما تلقى الراهب عرضية من أحمد عكاش حولها برأسه لداخل شباك الحارس أحمد الكسار.

أما الهدف الثاني فجاء بعد تمريرة من يحيى الشهري للراهب داخل منطقة الجزاء صوبها الأخير على يسار الحارس الاتفاقي معلناً إضافة الهدف الثاني.

وبهذا ارتفع رصيد فريق النصر إلى 32 نقطة في المركز الثالث مقابل 21 نقطة للاتفاق في المركز السادس.

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التصنيف: الرياضة

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