النصر يهزم الهلال ويتوج بدوري الناشئين

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الرياض- البلاد

كسب فريق النصر، المتوج بطلاً بلقب الدوري الممتاز للناشئين لكرة القدم نظيره الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدف ، خلال مواجهتهما أمس على ملعب نادي الهلال بالرياض، ضمن منافسات الجولة الـ 22 والأخيرة للمسابقة . سجل أهداف النصر ضاري العنزي ، وفراس البريكان ، ونواف العصيمي ، فيما سجل هدف الهلال الوحيد علي العساف .

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد النصر إلى 58 نقطة في المركز الأول، فيما تجمد رصيد الهلال عند 46 في المركز الرابع . وقد حسم نجم هجوم فريق النصر للناشئين، فراس البريكان، لقب هداف الدوري الممتاز للناشئين، لصالحه برصيد 28 هدفا، بعد أن قاد فريقه لبطولة الدوري هذا الموسم.