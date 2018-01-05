النصر يواجه الزلفي والحزم في ضيافة الفتح والتعاون مع ضمك والمجزل يستقبل الباطن

تقديم- فريق التحرير

تستأنف اليوم مباريات دور الـ 32 لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بإقامة أربع مواجهات، تشهد تواجد 4 فرق من دوري المحترفين؛ إذ يواجه الفتح فريق الحزم على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، في مواجهة لابديل للأول فيها عن الفوز الغائب عنه منذ الجولة 12 بالدوري. ويحل الباطن ضيفاً على المجزل، ويسعى الأول إلى تقديم مستوى جيد، والوصول إلى أدوار متقدمة في المسابقة؛ عطفا على المستوى المتطور الذي يقدمه هذا الموسم بقيادة مدربه المحنك ماتشادو. ويخوض التعاون مباراته مع ضمك بمعنويات مرتفعة للغاية بعد الانتصار على الفيحاء برباعية نظيفة في الجولة 16 بالدوري، واستعادة نجمه المصري مصطفى فتحي لمستواه المعهود وتسجيله هاتريك في المرمى الفيحاوي. وهو الحال ذاته مع النصر، الذي حسم كلاسيكو الجولة 16 بثلاثية في الأهلي، ترفع من معنوياته بدرجة كبيرة، حينما يواجه الزلفي. وبالتأكيد يريد النصر في ظل الإدارة الجديدة أن ينافس بقوة على كأس خادم الحرمين ؛ لأن التنافس فيها ما زال متاحا للجميع، عكس الدوري الذي يظهر فيه النصر بمستويات متذبذبة.