النصر يوازن بين الحربي وقائد الاتفاق

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الرياض- البلاد

عقد الأمير فيصل بن تركي، رئيس نادي النصر اجتماعا مع صالح المطلق، رئيس اللجنة الفنية، وسلمان القريني، الأمين العام للنادي، لمناقشة دعم الفريق الأول بلاعبين محليين في الموسم الجديد.

وتركز النقاش حول ضم لاعب في مركز الظهير الأيسر، وتم ترشيح مدافع الأهلي منصور الحربي، في حال الاتفاق على بيع عقد المدافع عمر هوساوي، للنادي الأهلي الذي يرغب في ضم اللاعب.

وسيكون لاعب الاتفاق والمنتخب حسن كادش، خيارا ثانيا في مركز الظهير الأيسر، خاصة بعد أن وعد عضو شرف نصراوي بارز بمفاوضة إدارة الاتفاق، للحصول على اللاعب. وألمح الأمير فيصل بن تركي، إلى تقدمه باستقالته، في حال عدم تلقيه دعما شرفيا، وبيع عقد المدافع عمر هوساوي بمبلغ كبير.