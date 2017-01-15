النصر يواصل تحضيراته باللياقة .. والجبرين يشارك

الرياض ـ البلاد

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مساء أمس تدريباته على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود ( يرحمه الله ) بعد الانتهاء من زراعته الشتوية

وجاءت البداية باجتماع للمدير الفني زوران ما ميتش مع اللاعبين تلا ذلك تدريبات لياقية اشتملت على جري حول الملعب مع تمارين تقوية قسم بعدها المدرب اللاعبين لمجموعتين مجموعة تتدرب على لعب الكرة الطائرة بالقدم والراس

والمجموعة الثانية تقوم بالجري حول الملعب بسرعات متدرجة وتتبادل المجموعتين الادوار فيما بينها حتى نهاية التدريب . وبدأ اللاعب عبدالعزيز الجبرين تدريبات المرونة للركبة في الملعب ضمن برنامجه التأهيلي.