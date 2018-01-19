النصر يواصل تحضيراته للنهضة بمشاركة سهيل

الرياض- البلاد

انتظم المحترف العماني سعد سهيل، أمس في تدريبات فريقه النصر، وسط استقبال حافل من نجوم الفريق؛ حيث رحبوا به متمنين له التوفيق مع ناديه، والتقى سهيل أيضاً برئيس النادي سلمان المالك، وذلك بحضور نائب رئيس هيئة أعضاء الشرف فهد المشيقح، وعضو مجلس الإدارة علي حمدان.

وبدأ الفريق بعد ذلك تمارينه استعداداً لمواجهة النهضة غدا في الرياض، ضمن مواجهات دور الـ16 من مسابقة خادم الحرمين الشريفين.

وبعد نهاية التدريبات اجتمع رئيس النادي سلمان المالك بلاعبي الفريق الأول، وذلك بحضور مدرب الفريق السيد جوستافو كونتيروس، ومدير عام كرة القدم طلال النجّار.