النصر يواصل صدارته لدوري الناشئين

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الرياض- البلاد

واصل فريق النصر صدارته لدوري الناشئين الممتاز لكرة القدم بـ 34 نقطة، بفوزه على هجر 3 ـــــ 1 في الأحساء، ضمن الجولة الـ13 للمسابقة.

وجاء الاتحاد في المركز الثاني بـ31 نقطة، بفوزه على الاتفاق 2 ــــ 1، وبفارق الأهداف عن الأهلي “الثالث”، الذي كسب بدوره الرائد 3 ــــ 0، والهلال “رابعاً بـ27 نقطة بفوزه 2 ـــ 0 على الفتح، وهجر في المركز الخامس بـ21 نقطة، بفارق الأهداف عن الشباب “السادس “، الذي تغلب بهدف دون مقابل على عرعر، الذي احتل المركز الثاني عشر والأخير بـ12 نقطة، واحتل الاتفاق المركز الثامن بـ16 نقطة، يليه الرائد في المركز التاسع بـ8 نقاط، والفتح في المركز العاشر بـ7 نقاط .