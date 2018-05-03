دولية

النظام السوري يعتقل عشرات اللاجئين الفلسطينيين الفارين من مخيم اليرموك جنوب دمشق

كتبه abdulsalam alzahraniaccess_time17 / شعبان / 1439 هـ       3 مايو 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

اعتقلت عناصر قوات النظام السوري عشرات اللاجئين الفلسطينيين الفارين من الحصار الخانق وعمليات القصف العنيف التي تستهدف مخيم اليرموك جنوب العاصمة السورية دمشق.

وأفادت مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا في بيان، أن قوات الأسد المنتشرة في محيط مخيم اليرموك اعتقلت اليوم 60 لاجئًا فلسطينيًا غالبيتهم من النساء والأطفال أثناء محاولتهم الخروج عبر حاجز العروبة الفاصل بيت مخيم اليرموك المحاصر باتجاه بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم.

من جانبها طالبت اللجان الشعبية الفلسطينية ومنظمات المجتمع المدني من الأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الإنسان في العالم، التحرك لتأمين الحماية للمدنيين الفلسطينيين وخاصة الأطفال الذين لم يتمكنوا من الخروج من المخيم المحاصر وتحييدهم عن الصراعات الداخلية السورية.

من جهة ثانية أعلنت اللجان الشعبية الفلسطينية في بيان عن تعرض مخيم درعا للاجئين الفلسطينيين جنوب سوريا لقصف بعدد من قذائف الهاون وطلقات المضادات الأرضية من قبل قوات النظام استهدفت مناطق متفرقة من المخيم.

وأشار البيان إلى أن مخيم درعا يتعرض يوميًا إلى قصف عنيف من قبل قوات نظام الأسد، بالقذائف الصاروخية والأسطوانات المتفجرة المحرمة دوليًا، مما تسبب بتدمير نحو 80% من أحيائه ومنازله.

abdulslam

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