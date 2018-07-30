النظام السوري يمنع المؤسسات الإغاثية من انتشال “جثامين مخيم اليرموك”

منعت قوات النظام السوري الأهالي والكوادر الطبية والفرق الإغاثية من انتشال الجثامين الموجودة تحت أنقاض الدمار في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب دمشق.

وأوضحت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا في تقرير لها نُشر اليوم أن الطواقم الطبية

حاولت مراراً الوصول للجثامين لانتشالها، إلا أن عناصر من أمن النظام السوري لم تسمح لهم.

وأكدت الجموعة أن جثامين كل من: عبدالهادي فايز عبدالهادي، وباسمة غوطاني، وهيفاء الحاج،

ومحمد هدبة، وانشراح الشعبي لا تزال تحت أنقاض مبنى في شارع عطا الزير باتجاه حديقة فلسطين.

وكانت مجموعة العمل قد طالبت في بيان سابق، بالسماح للطواقم الطبية

والدفاع المدني بالعمل في مخيم اليرموك وانتشال الجثث من تحت الأنقاض والركام.

كما أدانت المجموعة منع النظام السوري أهالي مخيم اليرموك من انتشال جثث ضحاياهم العالقة تحت ركام الأنقاض نتيجة القصف العنيف الذي تعرض له المخيم من قبل الطيران الحربي.

ودعت المجموعة المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان للتدخل

وممارسة الضغط على النظام السوري لإخراج جثث العائلات الفلسطينية التي لا تزال تحت ركام منازلها في مخيم اليرموك.