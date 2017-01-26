النعيمي يدعو إلى الابتكار واتباع أساليب القيادة المرنة

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الدمام – البلاد

حث معالي المستشار بالديوان الملكي المهندس علي بن إبراهيم النعيمي شباب وشابات الأعمال على تحاشي الأفكار التقليدية والاتجاه إلى الابتكار ، والدخول إلى عالم الأعمال عبر مجالات جديدة غير نمطية، داعياً إياهم إلى ضرورة تحليهم بالنزاهة والصبر ومقاومة التحديات واتباع أساليب القيادة المرنة والاهتمام بالعاملين لديهم.

وقال: إن الدولة ـ رعاها الله ـ تسعى إلى تنفيذ رؤية تنموية طموحة تُعلي من أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة ، كونها من أهم محركات النمو الاقتصادي وتعمل على خلق الوظائف ودعم الابتكار وتعزيز الصادرات ،

مشيراً إلى ما فطنت إليه الدول المتقدمة مبكراً بوضع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على قائمة أولوياتها التي تُسهم بما نسبته 60% من صادراتها إلى الخارج.

وعبر عن تفاؤله بمستقبل المملكة الاقتصادي ، لافتاً النظر إلى أنها من أقوى 20 اقتصاد في العالم وتمتلك رؤية طموحة وجديدة نحو مستقبل أفضل للأجيال القادمة ، قائلاً ” إن تنويع اقتصادنا من أهم مقومات استدامته وبالرغم من أن النفط والغاز يمثلان دعامة أساسية لاقتصادنا إلا أن الدولة بدأت التوسع في الاستثمار في قطاعات إضافية مثل التعدين “.

جاء ذلك في حديث للمهندس علي النعيمي ، حين حلّ ضيفاً في أولى حلقات برنامج “تجربتي” بغرفة الشرقية لعام 2017م مساء أمس الأول بحضور معالي وزير الطاقة بمملكة البحرين الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة ، و نائب الرئيس التنفيذي بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية نظمي النصر ، و رجل الأعمال سليمان السحيمي ، اللذان سردا مواقف شخصية وعملية جمعتهما مع معالي المهندس النعيمي ، بحضور عدد كبير من رجال وسيدات أعمال المنطقة الشرقية وشباب وشابات الأعمال.