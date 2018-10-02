اتسمت أسواق النفط بالقوة مجددًا اليوم الثلاثاء، ليظل خام برنت فوق 85 دولارًا وقُرب أعلى مستوياته في أربع سنوات التي بلغها في الجلسة السابقة، مع تأهب الأسواق لشحّ المعروض فور بدء عقوبات أمريكية على إيران الشهر القادم.

وصعدت أسواق النفط بفعل العقوبات الأمريكية الوشيكة على قطاع النفط الإيراني الذي ضخ في أحدث ذروة له هذا العام نحو ثلاثة بالمئة من استهلاك النفط العالمي البالغ حوالي 100 مليون برميل يوميًّا.

وارتفعت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 25 سنتًا بما يعادل 0.3 بالمئة إلى 75.55 دولار للبرميل، وغرب تكساس مرتفع نحو 17 بالمئة منذ منتصف أغسطس.

وتظُهر البيانات على ريفينيتيف أيكون، أن صادرات إيران المنقولة بحرًا لم تزد على 1.9 مليون برميل يوميًّا في سبتمبر، وهو أقل مستوى لها منذ منتصف 2016.

وقال نوربرت روكر مدير أبحاث أسواق السلع الأولية في بنك جوليوس باير السويسري “أسعار النفط تواصل الارتفاع مدعومة باقتراب الحظر الإيراني ومخاوف المعروض ذات الصلة”.

وأضاف أن وضع المعروض يبدو هشًّا بالفعل، إذ أن أي نقص جديد مثل تدهور للوضع في فنزويلا سيؤدي إلى شح إمدادات النفط.”

وقال إتش إس بي سي في توقعاته الاقتصادية العالمية للربع الرابع من السنة “محللونا النفطيون يعتقدون أن هناك احتمالًا متزايدًا لأن يلامس (الخام) 100 دولار للبرميل”.