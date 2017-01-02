النفط والبورصة يختتمان العام على أكبر مكسب

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الرياض- سنغافورة ــ وكالات

سجلت أسعار النفط انخفاضا طفيفا في تسوية أمس، آخر أيام التداول هذا العام، لكنها حققت أكبر مكسب سنوي منذ 2009 بعدما اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مع كبار المنتجين خارجها على خفض إنتاج الخام لتقليص تخمة المعروض العالمي التي تضغط على الأسعار منذ أكثر من عامين ، إلى 32.5 مليون برميل يوميا، وقرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بتسوية مستحقات القطاع الخاص بالإضافة لإعلان ميزانية السعودية للعام 2017، ووثيقة برنامج التوازن المالي، وما تضمنتها من إصلاحات مالية.

من جهة أخرى ارتفع السوق السعودي بـ28 % محققا أكبر مكاسب ربعية ليعوض جميع خسائره.

وجاء ارتفاع السوق بعد المكاسب الكبيرة التي سجلها خلال الربع الرابع، والتي بلغت 28% ما يعادل 1587 نقطة، كأكبر مكاسب ربعية في 9 سنوات.

وكان السوق السعودي قد سجل خلال العام 2016 تذبذبا حادا متأثرا بعدة أحداث؛ أهمها تراجع أسعار النفط، حيث سجل خسائر بنسبة 10 % ما يعادل 689 نقطة بنهاية الربع الأول، حيث شهد هذا الربع تسجيل أسعار النفط لأدنى مستوياتها في نحو 12 عاما، ليسجل خام برنت مستويات قرب الـ27 دولارا للبرميل.