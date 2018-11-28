اقتصاد

النفط يتراجع إلى دون 60 دولاراً

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time18 / ربيع اﻷول / 1440 هـ      28 نوفمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
تراجعت أسعار النفط إلى دون 60 دولارًا للبرميل بفعل ضغوط من زيادة المخزونات الأمريكية وشكوك بشأن ما إن كان سيجري الاتفاق على خفض في الإنتاج تقوده أوبك في الأسبوع المقبل.

وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت 27 سنتا إلى 59.94 دولار للبرميل

بعدما جرى تداوله عند 61.27 دولار للبرميل في وقت سابق من الجلسة.

وتراجع الخام الأمريكي عشرة سنتات إلى 51.46 دولار للبرميل.

وقال معهد البترول الأمريكي أمس إن مخزونات الخام الأمريكية زادت في الأسبوع الماضي.

وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون مستقلون منهم روسيا في السادس والسابع من ديسمبر المقبل.

ibrahim

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