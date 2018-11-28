النفط يتراجع إلى دون 60 دولاراً

تراجعت أسعار النفط إلى دون 60 دولارًا للبرميل بفعل ضغوط من زيادة المخزونات الأمريكية وشكوك بشأن ما إن كان سيجري الاتفاق على خفض في الإنتاج تقوده أوبك في الأسبوع المقبل.

وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت 27 سنتا إلى 59.94 دولار للبرميل

بعدما جرى تداوله عند 61.27 دولار للبرميل في وقت سابق من الجلسة.

وتراجع الخام الأمريكي عشرة سنتات إلى 51.46 دولار للبرميل.

وقال معهد البترول الأمريكي أمس إن مخزونات الخام الأمريكية زادت في الأسبوع الماضي.

وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون مستقلون منهم روسيا في السادس والسابع من ديسمبر المقبل.