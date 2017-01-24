النفط يتراجع بعد ضغوط ارتفاع الإنتاج الأميركي

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سنغافورة – رويترز

تراجعت أسعار النفط، أمس الإثنين، وذلك لأول مرة منذ 3 جلسات، بعد أن أثرت احتمالات ارتفاع الإنتاج الأميركي على السوق.

وأضافت شركات الطاقة الأميركية، الأسبوع الماضي، أكبر عدد من منصات الحفر للإنتاج الجديد منذ نحو 4 سنوات.

وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة: إن شركات الحفر زادت عدد المنصات النفطية بمقدار 29 منصة في الأسبوع المنتهي في 20 يناير، ليرتفع إجمالي عدد منصات الحفر إلى 551 منصة، وهو أكبر عدد منذ نوفمبر 2015.

وبلغ سعر خام برنت القياسي 55.42 دولار للبرميل، متراجعا 7 سنتات عن مستوى الإغلاق السابق.

وهبطت أسعار التعاقدات الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 11 سنتا إلى 53.11 دولار للبرميل.