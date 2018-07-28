النفط يتراجع بعد مكاسب .. وارتفاع الذهب أمام تراجع الدولار

جدة ــ رويترز

انخفضت أسعار النفط أمس الجمعة، في تعاملات هادئة بعد تحقيق مكاسب لثلاثة أيام، لكنها تلقت دعما من وقف المملكة لنقل الخام عبر ممر باب المندب، وانخفاض المخزونات الأميركية وانحسار التوترات التجارية بين واشنطن وأوروبا.

وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت خمسة سنتات إلى 74.49 دولار للبرميل بعد أن زادت 0.8% الخميس. وتتجه هذه العقود إلى تحقيق مكسب بنحو 2% هذا الأسبوع، وهي أول زيادة من نوعها في أربعة اسابيع.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي خمسة سنتات إلى 69.56 دولار للبرميل بعدما ارتفعت بنحو 0.5% في الجلسة السابقة. ويتجه العقد إلى تسجيل خسارة أسبوعية نسبتها 1.3% في تراجع للأسبوع الرابع على التوالي.

إلى ذلك صعدت أسعار الذهب، مع تراجع الدولار مقابل عملات منافسة قبيل نشر بيانات النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، والتي قد تسلط الضوء على وتيرة رفع أسعار الفائدة في أكبر اقتصاد في العالم.

وزاد الذهب 0.1 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 1223.96 دولار للأوقية (الأونصة). لكن المعدن الأصفر يتجه إلى ثالث تراجع أسبوع على التوالي.

وانخفض المعدن الأصفر 0.2 بالمئة في العقود الأميركية الآجلة للتسليم في أغسطس إلى 1223.20 دولار للأوقية.

وتراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة تضم 6 عملات كبرى 0.02 بالمئة إلى 94.732. ومقابل العملة اليابانية، انخفض الدولار 0.2 بالمئة إلى 110.98 ين.

ومن شأن انخفاض سعر الدولار أن يجعل الذهب المقوم به أرخص ثمن الحائز العملات الأخرى.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.4 بالمئة إلى 15.43 دولار للأوقية، لكنها اتجهت إلى تسجيل تراجع للأسبوع السابع على التوالي.

وزاد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 930.50 دولار للأوقية وارتفع بأكثر من 4 بالمئة خلال الأسبوع في ما قد يكون أكبر مكسب أسبوعي للمعدن منذ الأسبوع المنتهي في 20 أبريل.