النفط يتراجع بفعل اضطرابات الأسواق الناشئة

تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس حيث أثر اضطراب الأسواق الناشئة على المعنويات إضافة إلى قرب فرض جولة جديدة من الرسوم الجمركية الأمريكية المحتملة على سلع صينية إضافية بقيمة 200 مليار دولار.

غير أن العقوبات الأمريكية على إيران حالت دون مزيد من التراجع في الأسعار.

وقال المتعاملون إن من المتوقع أن تؤدي لشح المعروض بالسوق بعد بدء سريانها اعتبارا من نوفمبر تشرين الثاني.

وبحلول الساعة 0645 بتوقيت جرينتش تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة

إلى 68.59 دولار للبرميل بانخفاض 13 سنتا أو 0.2 بالمئة عن التسوية السابقة.

وجرى تداول العقود الآجلة لخام برنت بانخفاض أربعة سنتات عند 77.23 دورلار للبرميل.

وتلقي اضطرابات الأسواق الناشئة بظلالها على توقعات النمو الاقتصادي العالمي

حيث تتجه الأسهم الآسيوية صوب جلسة سادسة من الخسائر المتتالية.