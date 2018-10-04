اقتصاد

النفط يتراجع بفعل بفعل زيادة المخزونات الأمريكية

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time22 / محرم / 1440 هـ       4 أكتوبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس عن أعلى مستوى في أربعة أعوام الذي سجلته في الجلسة السابقة بفعل زيادة المخزونات الأمريكية وبعدما قالت مصادر إن روسيا والسعودية أبرمتا اتفاقا خاصا في سبتمبر أيلول لزيادة إنتاج الخام.

وبحلول الساعة 0625 بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 30 سنتا أو 0.4 بالمئة عن الإغلاق السابق ليجري تداولها عند 85.99 دولار للبرميل.

وبلغ خام برنت أعلى مستوى في أربعة أعوام عند 86.74 دولار للبرميل أمس الأربعاء بسبب توقعات انخفاض المعروض في السوق قبيل عقوبات أمريكية على صادرات النفط الإيرانية من الشهر المقبل.

وتراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 29 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 76.12 دولار للبرميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات الخام الأمريكية زادت نحو ثمانية مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 404 ملايين برميل تقريبا وهي أكبر زيادة منذ مارس آذار 2017.

ibrahim

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