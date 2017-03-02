النفط يتراجع لليوم الثاني على التوالي

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سنغافورة ـــ رويترز

واصلت اسعار النفط الخام تراجعها لليوم الثاني على التوالي حيث ادى نمو الإنتاج الامريكي إلى زيادة الضغوط على السوق برغم ان خفض إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) واصل دعم الأسعار.

ويترقب المستثمرون في سوق النفط بيانات المخزونات الاسبوعية من ادارة معلومات الطاقة الأمريكية المقرر إعلانها فى وقتاً لاحق.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الامريكي في العقود الاجلة 15 سنتا او 0.3% إلى 53.86 دولار للبرميل. وهبط خام القياس العالمي مزيج برنت 13 سنتا او 0.2% إلى 56.38 دولار للبرميل.

وزادت مخزونات الخام الامريكية للأسبوع السابع على التوالي. وفي ظل توقعات بزيادة جديدة في المخزون الأسبوع الماضي قدرها 3.1 مليون برميل هذه المرة زادت المخاوف من الا يكون نمو الطلب كافيا لاستيعاب تخمة المعروض العالمي من النفط الخام.

واظهر تقرير من معهد البترول الأمريكي ان مخزونات النفط في الولايات المتحدة ارتفعت 2.5 مليون برميل في الاسبوع المنتهي في 24 فبراير .