النفط يتراجع مع ارتباك السوق بعد (الاتفاق)

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جدة ـــ البلاد

انخفضت أسعار النفط بنسب تقترب من 1 في المائة؛ بسبب ارتباك في الأسواق الأميركية على خلفية اتفاق الدول المنتجة على خفض الإنتاج بدءا من مطلع العام المقبل.

وتم تداول العقود الآجلة لخام برنت بسعر 53.89 دولار للبرميل، بانخفاض 57 سنتا، أي بنسبة تزيد قليلا على 1 في المائة من آخر سعر.

وانخفض سعر خام تكساس الوسيط في العقود الآجلة 52 سنتا، إلى 51.49 دولار.

ويقول تجار: إن انخفاض الأسعار سببه زيادة الإنتاج، مع عدم استقرار السوق في الفترة بين اتفاق المنتجين ، وبدء سريان هذا الاتفاق في يناير 2017.

ويهدف اتفاق خفض الإنتاج إلى احتواء فائض النفط في الأسواق، الذي أدى إلى انهيار الأسعار إلى أكثر من النصف خلال العامين الماضيين.