النفط يرتفع إلى أعلى مستوى في شهرين

ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين، إلى أعلى مستوى في شهرين، بدعم من تراجع المخزونات الأمريكية والتهديد بفرض عقوبات على فنزويلا العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

وقفزت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي فوق 50 دولاراً للبرميل لفترة وجيزة اليوم بحلول الساعة (06:54 بتوقيت جرينتش) بلغت 49.97 دولار للبرميل، لتظل مرتفعة 25 سنتاً أو ما يعادل 0.5 في المئة عن أخر سعر إغلاق.

وبلغت العقود الآجلة لخام برنت 52.85 دولار للبرميل مرتفعة 33 سنتا أو ما يعادل 0.6 في المئة. وبلغت الأسعار 52.90 دولار للبرميل في وقت سابق من الجلسة وهو أعلى مستوى لها منذ 25 مايو. ومع الزيادة في الأسعار يتجه العقدان للارتفاع للجلسة السادسة على التوالي.

وارتفعت الأسعار نحو عشرة بالمئة منذ أخر اجتماع لأعضاء بارزين في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين كبار آخرين من بينهم روسيا، وبحث الاجتماع إجراءات محتملة لتخفيض المعروض في أسواق النفط.

وانخفضت مخزونات النفط الأمريكي عشرة في المئة من ذروتها في مارس إلى 483.4 مليون برميل.

وعلى صعيد الإنتاج، انخفض الإنتاج الأمريكي 0.2 في المئة إلى 9.41 مليون برميل يومياً في الأسبوع المنتهي في 21 يوليو بعد أن زاد أكثر من عشرة في المئة منذ منتصف 2016.