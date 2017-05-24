النفط يرتفع بدعم توقعات تمديد اتفاق خفض الإنتاج

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ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، بدعم من الثقة في أن اتفاق خفض الإنتاج الذي تقوده منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بهدف تقليص تخمة المعروض سيتم تمديده حتى نهاية الربع الأول من العام المقبل.

وزادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 19 سنتاً أو 0.35 بالمئة إلى 54.34 دولار للبرميل.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 17 سنتاً أو 0.33 بالمئة إلى 51.64 دولار للبرميل.

وزاد الخامان أكثر من 10 المئة من أدنى مستوياتهما في مايو دون 50 دولاراً للبرميل مع تعافيهما بدعم من توقعات بأن أوبك وبعض المنتجين المستقلين من بينهم روسيا سيمددون اتفاقهم لخفض إمدادات الخام بواقع 1.8 مليون برميل يومياً حتى مارس عام 2018 بدلاً من الاكتفاء بتطبيقه في النصف الأول من عام 2017 فقط.