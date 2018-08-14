النفط يرتفع بدعم خفض إنتاج السعودية وعقوبات إيران

ارتفع النفط اليوم الثلاثاء بعد تقرير صادر عن «أوبك» أكد أن السعودية ، أكبر مصدر للخام في المنظمة، خفضت الإنتاج لتفادي تخمة في المعروض تلوح في الأفق، لكن المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي كبحت الأسواق.

وبحلول الساعة 6:58 بتوقيت غرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت

لشهر أقرب استحقاق إلى 72.85 دولار للبرميل بزيادة 25 سنتا أو ما يعادل 0.3% مقارنة مع الإغلاق السابق.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنتا أو ما يعادل 0.4% إلى 67.45 دولار للبرميل.

وفي يوليو، أبلغت السعودية منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أنها خفضت الإنتاج 200 ألف برميل يوميا

إلى 10.288 مليون برميل يوميا.

ويأتي الخفض في ظل تراجع متوقع لصادرات إيران فور إعادة الولايات المتحدة فرض عقوبات على قطاع البترول الإيراني اعتبارا من نوفمبر.

وأكد تقرير أوبك الشهري المنشور أمس (الاثنين)، والذي يستخدم بيانات من مصادر ثانوية، الخفض السعودي الذي قال تجار إنه دفع الخام للتحرك صعودا في المعاملات المبكرة اليوم.

جاء ذلك على الرغم من أن التحرك السعودي يأتي ترقبا لتباطؤ في الطلب على النفط.

وقال تقرير أوبك إن من المتوقع أن يزيد الطلب العالمي على النفط 1.43 مليون برميل

يوميا في 2019 انخفاضا من 1.64 مليون برميل يوميا في 2018.

وقالت «أوبك» إن تباطؤ الطلب سيأتي في ظل الانخفاض المحتمل للنمو الاقتصادي

نتيجة للنزاعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين واضطراب الأسواق الناشئة.