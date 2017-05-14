النفط يرتفع بزيادة المخزون .. والذهب بفعل السياسة

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عواصم – وكالات

سجلت أسعار النفط ارتفاعا طفيفا في التسوية حيث تعززت الآمال في إمكانية تقليص تخمة المعروض من الخام في الأسواق العالمية مع انخفاض المخزونات الأمريكية وتزايد الدعم لاستمرار خفض الإمدادات الذي تقوده أوبك.

وجرت تسوية العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت على ارتفاع بمقدار سبعة سنتات إلى 50.84 دولار للبرميل بينما زاد الخام الأمريكي الخفيف سنتا واحدا إلى 47.84 دولار للبرميل.

وصعدت أسعار النفط مع انخفاض فاق التوقعات في مخزونات الخام الأمريكية على أساس أسبوعي بلغ 5.3 مليون برميل وهو ما مثل إشارة على أن تخفيضات الإنتاج التي تنفذها أوبك ومنتجون آخرون تساعد في تقليص تخمة المعروض من الخام في الأسواق العالمية.

وتلتقي منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون آخرون في الخامس والعشرين من مايو لاتخاذ قرار بشأن تمديد اتفاق خفض الإنتاج من عدمه.

وإلى المعادن حيث ارتفع الذهب ليتجه لإنهاء الأسبوع دون تغير يذكر حيث أججت الإقالة المفاجئة لرئيس مكتب التحقيقات الاتحادي بالولايات المتحدة مخاوف المستثمرين وعززت الطلب على المعدن في الوقت الذي هبط فيه الدولار والعائد على السندات الأمريكية.

وارتفع السعر الفوري للذهب 0.3 بالمئة إلى 1228.01 دولار للأوقية (الأونصة) محوما حول متوسط مستوى حركته في 100 يوم.