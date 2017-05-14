النفط يرتفع بفضل انخفاض المخزونات

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سنغافورة – رويترز

سجلت اسعار النفط امس “السبت”، ارتفاعا طفيفا حيث من المتوقع تمديد تخفيضات الإنتاج التي تقودها اوبك لما بعد منتصف العام الحالي، وبفعل انخفاض مخزونات الخام الأميركية إلى أدنى مستوياتها منذ منتصف فبراير.

وسجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 50.96 دولار للبرميل مرتفعة 19 سنتا بما يعادل 0.37% عن الإغلاق السابق.

وبلغ سعر العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 48.01 دولار للبرميل بزيادة 18 سنتا او 0.38%.

وقال بنك الاستثمار الأميركي جيفريز في مذكرة “أسعار الخام قد تكون بصدد التعافي”.