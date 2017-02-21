النفط يرتفع بفضل تخفيضات أوبك

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ارتفعت عقود النفط الآجلة اليوم الثلاثاء بعد أن أظهرت بيانات أن صناديق التحوط راهنت بمبالغ قياسية على خامي بحر الشمال والأمريكي إذ قادت تخفيضات الإنتاج في أوبك لتقليص المعروض.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 50 سنتا إلى 56.58 دولار للبرميل

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 50 سنتا إلى 53.90 دولار للبرميل

بعدما زاد نحو 0.5 بالمئة في جلسة قصيرة أمس الاثنين بمناسبة عطلة عامة في الولايات المتحدة.

ويحتفظ المستثمرون الآن بعقود الخام الآجلة وخيارات أكثر من أي وقت مضى

بعدما تعهدت الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) العام الماضي بتقليص الإنتاج.

وأظهرت بيانات من بورصة انتركونتننتال امس الاثنين أن المضاربين عززوا مراهناتهم على صعود أسعار خام القياس العالمي

مزيج برنت إلى مستوى قياسي مع خفض أوبك والمصدرين الرئيسيين الإنتاج.