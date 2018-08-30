اقتصاد

النفط يرتفع بفعل انخفاض المخزون الأمريكي

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time17 / ذو الحجة / 1439 هـ      30 أغسطس 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس مواصلة مكاسبها القوية منذ الجلسة السابقة بفعل تراجع في مخزونات الخام الأمريكية وتعطيلات متوقعة للمعروض من إيران وفنزويلا.

وفي الساعة 0657 بتوقيت جرينتش كانت العقود الآجلة لخام برنت العالمي

عند 77.40 دولار للبرميل مرتفعة 26 سنتا بما يعادل 0.3 بالمئة عن إغلاقها السابق.

وارتفعت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 32 سنتا أو 0.5 بالمئة مسجلة 69.83 دولار للبرميل.

وارتفع خام برنت أكثر من تسعة بالمئة منذ 15 أغسطس آب

وبلغ اليوم أعلى مستوياته منذ 11 يوليو تموز عند 77.48 دولار للبرميل.

وزاد غرب تكساس الوسيط أكثر من سبعة بالمئة على مدى الفترة ذاتها.

ibrahim

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