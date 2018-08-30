النفط يرتفع بفعل انخفاض المخزون الأمريكي

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس مواصلة مكاسبها القوية منذ الجلسة السابقة بفعل تراجع في مخزونات الخام الأمريكية وتعطيلات متوقعة للمعروض من إيران وفنزويلا.

وفي الساعة 0657 بتوقيت جرينتش كانت العقود الآجلة لخام برنت العالمي

عند 77.40 دولار للبرميل مرتفعة 26 سنتا بما يعادل 0.3 بالمئة عن إغلاقها السابق.

وارتفعت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 32 سنتا أو 0.5 بالمئة مسجلة 69.83 دولار للبرميل.

وارتفع خام برنت أكثر من تسعة بالمئة منذ 15 أغسطس آب

وبلغ اليوم أعلى مستوياته منذ 11 يوليو تموز عند 77.48 دولار للبرميل.

وزاد غرب تكساس الوسيط أكثر من سبعة بالمئة على مدى الفترة ذاتها.