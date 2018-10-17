النفط يرتفع بفعل انخفاض مفاجئ في مخزونات الخام الأمريكية

واصلت أسعار النفط مكاسبها للجلسة الرابعة اليوم الأربعاء، مدعومة ببيانات لقطاع النفط أظهرت انخفاضا مفاجئا في مخزونات الخام الأمريكية.

وبحلول الساعة 06:48 بتوقيت جرينتش ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنتا بما يعادل 0.4 بالمئة إلى 72.17 دولار للبرميل بعد أن زاد 14 سنتا عند التسوية.

وصعد خام برنت 26 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 81.67 دولار للبرميل بعد أن زاد 63 سنتا عند التسوية في الجلسة السابقة.

وخام القياس العالمي، الذي بلغ أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين أواخر الأسبوع الماضي مع تراجع أسواق الأسهم، منخفض نحو خمسة دولارات عن أعلى مستوى في أربع سنوات 86.74 دولار المسجل في الثالث من أكتوبر.

وأظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي المنشورة بعد التسوية أمس الثلاثاء انخفاض مخزونات النفط الأمريكية 2.1 مليون برميل الأسبوع الماضي بالمقارنة مع توقعات المحللين لزيادة 2.2 مليون برميل.