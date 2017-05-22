النفط يرتفع بفعل توقعات تمديد خفض الإنتاج

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ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين، مدفوعاً بتقارير بأن خفض المعروض الذي تقوده أوبك ربما لا يجري فحسب تمديده لما بعد 2017 بل وتعميقه أيضا لتقليص الإمدادات في السوق ورفع الأسعار.

وكانت العقود الآجلة لخام برنت في الساعة (06:43 بتوقيت جرينتش) مرتفعة 32 سنتاً بما يعادل 0.6 بالمئة عن الإغلاق السابق لتصل إلى 53.93 دولار للبرميل.

وعاودت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط صعودها فوق 50 دولاراً للبرميل وزادت 29 سنتاً أو 0.6 بالمئة إلى 50.62 دولار للبرميل.

وارتفع كلا الخامين القياسيين أكثر من عشرة بالمئة عن أدنى مستويات مايو الحالي.

وتشهد الأسعار ارتفاعا بفضل التوقعات بتمديد خفض الإمدادات المتفق عليه بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين آخرين من بينهم روسيا بمقدار 1.8 مليون برميل يومياً إلى مارس 2018 بدلاً من الاكتفاء بالنصف الأول من العام الحالي.

وأفادت مصادر بأن خيار تعميق خفض الإنتاج خضع للنقاش أيضا قبيل اجتماع أوبك وحلفائها في فيينا المقرر يوم 25 مايو.

وتتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية: “ارتفاع صافي إيرادات صادرات نفط أوبك إلى 539 مليار دولار في 2017 مقارنة مع 2016” نظراً لارتفاع أسعار الخام قليلاً وزيادة طفيفة في إنتاج المنظمة