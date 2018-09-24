النفط يرتفع بفعل شح السوق والمتعاملون يتوقعون المزيد

ارتفعت أسعار النفط 2% اليوم (الاثنين) مع تقييد العقوبات الأمريكية لصادرات الخام الإيرانية، ما يتسبب في شح في الإمدادات العالمية بينما يتوقع بعض المتعاملون طفرة في سعر الخام قد تصل به إلى 100 دولار للبرميل.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت أعلى مستوى منذ مايو عند 80.47 دولار مرتفعة 1.63 دولار بما يزيد على 2%

لكنها تراجت طفيفا إلى نحو 80.40 بحلول الساعة 7:30 بتوقيت غرينتش.

وزادت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.18 دولار لتسجل 71.96 دولار للبرميل.

ومخزونات النفط الخام التجارية الأمريكية عند أدنى مستوياتها منذ أوائل 2015 وسط سوق شحيحة.

وفي حين يظل الإنتاج قرب مستوى قياسي يبلغ 11 مليون برميل يوميا فإن خفوت نشاط الحفر بالولايات المتحدة في الفترة الأخيرة يشير إلى تباطؤ.

وقالت شركتا تجارة النفط ترافيجورا ومركوريا اليوم إن برنت قد يرتفع إلى 90 دولارا للبرميل بحلول عيد الميلاد

وقد يتجاوز 100 دولار في أوائل 2019 حيث ستتسم الأسواق بشح المعروض فور تطبيق العقوبات الأمريكية على إيران من نوفبمر.

ويتوقع جيه.بي مورغان أن تفضي العقوبات إلى فقد 1.5 مليون برميل يوميا في حين حذرت مركوريا من أن ما يصل إلى مليوني برميل يوميا قد تخرج من السوق.

وتبحث منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتج الكبير روسيا زيادة الإنتاج لتعويض نقص المعروض من إيران